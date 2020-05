Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 03 de maio de 2020 às 21:30

Despeçam-na!!!

A ministra da Saúde é um erro de casting. Já o sabíamos desde que chegou ao Ministério, a debitar a prevalência da ideologia sobre a realidade. A forma como pontapeou o trabalho de Maria de Belém Roseira, à frente do grupo que planeou a nova Lei de Bases da Saúde (com o alto patrocínio do 1º ministro), para satisfazer a extrema-esquerda, foi um exemplo.