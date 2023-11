E eu sou socialista…

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Nuno Santos já foi tudo. Estudante de economia do ISEG que adorava a Cuba de Fidel. Em 2011 era o “enfant terrible” do PS, elogiado por Sócrates, que prometia fazer tremer as pernas de banqueiros franceses e alemães não pagando a dívida. Pelo meio vendeu o seu Maserati porque era “imoral” aparecer por aí em carros de luxo e ser político de esquerda… Nos governos de Costa começou por ser o negociador da

...