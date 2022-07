E que tal devolver dinheiro ao contribuinte?

O governo conseguiu um superávite orçamental no primeiro semestre deste ano que supera aquele obtido em 2019. Por este andar vamos chegar ao final do ano com o défice bem abaixo de 1%, quando no orçamento está fixado um objetivo de 1,9% para este ano. Estamos, portanto, à beira de outro brilharete orçamental, semelhante ao que ocorreu no ano passado. Em 2021, recorde-se, o governo havia previsto um défice de 4,3% mas o ministro das Finanç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...