Fernando “Não Sabia” Medina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Polícia Judiciária decidiu fazer buscas na Câmara de Lisboa no âmbito de uma investigação sobre atos de gestão do mandato de Fernando Medina. A escolha de uma empresa de Joaquim Morão, um histórico do PS de Castelo Branco, sancionada por Fernando Medina, para gerir obras públicas da autarquia está na base da investigação.





...