Governo reformista? Só reformando o PS

O país suspirou de alívio ao ver Bloco de Esquerda e PCP afastados do poder. A “chantagem” destes partidos (a expressão é do ministro Santos Silva) levou o PS a tomar medidas penalizadoras da liberdade económica. A atestar o alívio estão as declarações de empresários gestores e do setor da banca, que parecem agora mais otimistas em relação às reformas de que o país precisa para crescer.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...