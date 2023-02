O Bloco passou de moda?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Catarina Martins abandonou a liderança do Bloco de Esquerda. Surpresa? Não. É uma “purga” tardia, à semelhança do que sucedeu noutros partidos depois das legislativas de 2021. Primeiro foi o PCP, que mandou para casa Jerónimo de Sousa. Depois foi o CDS, que, sem representação no Parlamento, “libertou” Francisco Rodrigues dos Santos da presidência. Seguiu-se o PSD, num processo que parecia interminável.

...