O CFP é o único supervisor independente

Quando o Conselho de Finanças Públicas se queixou da falta de informação para calcular o défice orçamental, o Ministério das Finanças veio logo dizer que nunca fora prática deste Governo (e de outros) publicar a diferença entre as dotações previstas na proposta do Orçamento do Estado e na versão aprovada.