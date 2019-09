Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 26 de setembro de 2019 às 21:30

O inefável Azeredo Lopes

O Ministério Público acusou o ex-ministro da Defesa de ter colaborado no encobrimento do caso de Tancos. Ou melhor, no encobrimento da encenação que culminou com a recuperação das armas roubadas.