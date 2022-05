O país sabe o que Centeno fez durante 5 anos

O governador do Banco de Portugal está preocupado com o crescimento do número de funcionários públicos: “O ritmo do crescimento do emprego público duplicou no período pandémico face aos anos anteriores. Em média, entre 2015 e 2020 (1.º trimestre de cada um dos anos), o emprego público tinha crescido 9.500 trabalhadores e passou para próximo dos 19.000 nos anos da crise pandémica. Ou seja, um aumento em termos

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...