O SNS do futuro prepara-se agora

O ano de 2020 pôs a nu as fragilidades de um SNS que a esquerda vende como a joia da 3.ª República. Fragilidades que têm pouco a ver com a pandemia. Certo, a pandemia, pela subida rápida do número de casos que nenhum hospital consegue enfrentar sem ruturas, stressou ainda mais o SNS. Mas o problema era anterior, estrutural. A prova disso é que já antes da 1.ª vaga havia centenas de milhares de consultas e cirurgias atrasadas.





