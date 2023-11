Um verdadeiro profissional do “spin”

Costa e o PS são previsíveis. Muito previsíveis. O primeiro-ministro evita pressionar a Justiça mas manda avançar os “compagnons de route”: Santos Silva, Ferro Rodrigues, Isabel Moreira... Por outro centra-se na frente política, para atirar as culpas para cima de outros, com uma particularidade: sobe um degrau no confronto com o Presidente da República.