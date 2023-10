O OE 2024 peca por defeito para as empresas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi apresentado o Orçamento do Estado (OE) para 2024, apesar de só no final de outubro ser discutido no parlamento.





A primeira conclusão é que com uma previsão de crescimento do PIB de 1,5% para 2024 e um crescimento de 4,8% das receitas fiscais (aumento de cerca de 2,8 mil milhões de euros), a tendência verificada desde 2015 de aumento da carga fiscal em % do PIB vai continuar.