Quando pensamos em contratar um seguro de Vida, devemos focar-nos numa questão essencial: de que forma uma adversidade pode afetar quem nos é mais próximo? Pensar em situações menos positivas não é agradável, mas é essencial assimilar que um seguro de Vida é um elemento crucial para garantir um futuro financeiramente estável.

Claro que as pessoas compreendem a necessidade e a importância de estarem protegidas por um seguro, no entanto existe a tendência para adiar a concretização efetiva do mesmo, até ao momento em que o imprevisto surge. Por exemplo, se tem um negócio em nome próprio, e se acontecer um imprevisto, quem será responsabilizado pelos seus encargos financeiros e de que forma? Este é apenas um exemplo que demonstra a importância vital de ter um plano concreto que assegure a manutenção do estilo de vida de quem o rodeia.

É importante "alertarmos" as pessoas para a importância da proteção, explicando as dificuldades que o sistema público pode enfrentar no futuro. Sermos transparentes na comunicação, esclarecendo que um investimento na proteção, complementa o que o sistema público poderá oferecer e que, desta forma, as pessoas têm a garantia de estabilidade para si e para os seus familiares, em todas as situações da vida.

A estratégia assente na consciencialização permite mostrar ao cliente que estamos a "ouvir" as suas necessidades efetivas e que estamos preparados para o acompanhar em todos os momentos da sua vida, protegendo-o. A abordagem educacional pode também ajudar a impulsionar e a modernizar mais a indústria de seguros, uma vez que leva as empresas a redobrarem os esforços, recursos e produtos para responder à procura do cliente, para uma maior consciencialização da importância de proteção.

Imediatamente no primeiro contacto com o cliente é essencial transmitir uma mensagem que o faça refletir sobre o facto de um seguro de vida ser uma parte essencial da vida. Mostrar-lhe que a proteção é um investimento no futuro e que qualquer acontecimento inesperado não vai afetar financeiramente a sua família. Na verdade, consciencializar o cliente de forma positiva, retirando a tónica negativa e mostrando como a proteção é fundamental para todos nós, em qualquer altura da nossa vida.

Vice-Presidente do Sul da Europa & General Manager da MetLife na Iberia