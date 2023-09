A Índia sai do seu G20 com cores (bastante) vivas

A Índia posicionou-se com sucesso como um jogador cada vez mais relevante no tabuleiro de xadrez internacional, liderando o G20 no mesmo ano em que ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo. Projetou-se já como uma grande potência, mais cedo do que muitos tinham previsto.