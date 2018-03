Elsa Marvanejo da Costa 27 de março de 2018 às 20:22

Benefício fiscal à interioridade Numa altura em que estão em curso os preparativos de entrega das declarações fiscais referentes ao ano de 2017, importa relembrar o benefício fiscal à instalação de empresas no interior do país - artigo 41.º B do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).