Centeno: Rating até Bruxelas?

Em vésperas de eleições legislativas Mário Centeno deixou um desejo claro: elevar o rating de Portugal para o nível A.





A expectativa interna e política era alta ontem em antecipação do anúncio da revisão da Fitch.



No entanto a Fitch optou por não elevar o rating de Portugal mantendo a atual classificação de BBB e a sua perspetiva ou Outlook em positivo.



Ao contrário da expectativa de Mário Centeno já o mercado financeiro antecipara esta desilusão.



A curva de taxas de referência para os cinco e dez anos em Portugal apresentam uma elevação da curva nos últimos dois meses: