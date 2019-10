Portugal: X-Factor

O fenómeno da bipolarização politica que se verificou no arranque deste período eleitoral na Região Autónoma da Madeira repete-se com a concentração do voto eleitoral nos dois maiores partidos – PS e PSD – com mais de 60%.





No entanto alguns apontamentos de diferenças face ao esperado e face à recente evolução do contexto politico nacional e regional:



- CDS com o prior resultado da noite e com a saída honrosa da sua líder partidária



- Dois independentes conquistam assento parlamentar pela primeira vez na história politica nacional: Iniciativa Liberal e PAN