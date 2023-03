Como energizar os governos e a sociedade para termos mais diversidade no mundo corporativo

Este mês celebrámos o Dia da Mulher, e confesso que no decorrer do desenvolvimento da minha carreira, nos setores aeroespacial e energético, aprendi a lidar com a diversidade, nem sempre agradável, sendo das poucas e por vezes a única mulher na minha turma (na universidade), nas equipas de projeto, em reuniões de liderança e executivas, em reuniões de board, etc.





...