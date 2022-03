Devastação humana: guerra vs alterações climáticas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No contexto da brutal e inqualificável invasão da Ucrânia pela Rússia, tenho lido alguns artigos de pessoas influentes em todo o mundo sobre o "enorme erro" cometido por alguns países europeus (e pela UE no seu conjunto) na tentativa de acelerar a "agenda verde" e, assim, conduzir a uma maior dependência do fornecimento de energia de outras fontes, especialmente petróleo e gás russos.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...