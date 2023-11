Mercado imobiliário exige atenção e cuidado!

Com grande expectativa eram esperados os dados do INE relativos à performance do mercado Imobiliário no 2º trimestre de 2023, permitindo-nos ter uma visão mais clara da evolução do setor nos primeiros 6 meses do ano de modo avaliar como a subida da inflação, das taxas de juro e de todo o contexto internacional e nacional estarão ou não a influenciar este importante setor da nossa economia.