O futuro do comércio e dos pagamentos digitais

O futuro dos pagamentos digitais é uma viagem de transformação. Se pensarmos em algumas das maiores transformações dos últimos 100 anos, verificamos que foram em grande parte impulsionadas por algo que foi substituído, removido ou que simplesmente desapareceu por completo. 2020 marcou o início de uma nova transformação com a enorme perturbação global que a pandemia covid-19 e o confinamento de pessoas gerou. Estamos a viver uma mudança significativa na vida das pessoas em todo o mundo, o que irá desencadear muito mais transformações. Neste caso, a necessidade de reduzir o contacto físico terá impacto na forma como vivemos e interagimos com os outros e na forma como as empresas e os consumidores se relacionam uns com os outros, o que irá, sem dúvida, tornar-nos a todos mais digitais.

Permitam-me que vos dê um exemplo das nossas vidas muito antes da covid-19. Quando foram introduzidos, pela primeira vez, os telefones sem fios eram denominados, em parte, pela inclusão do que faltava - fios e cabos. Agora, chamamos-lhes só telefones, ou até mesmo telemóveis, porque a sua utilização vai muito além de fazer uma simples chamada. Usamos telemóveis para tirar fotografias, acompanhar a família e os amigos, organizar a nossa vida, aprender, por lazer, fazer compras e fazer pagamentos. Estão a tornar-se em assistentes pessoais de massas e têm sido o principal motor da digitalização do dia a dia, do comércio e dos pagamentos.

Olhando para o futuro, à medida que o comércio e os pagamentos evoluem, os dispositivos móveis, a "big data", a hiperpersonalização, as experiências ambientais e outros avanços estão a mudar a forma como vivemos, comunicamos, trabalhamos e fazemos pagamentos.

Eis o que pensamos estar reservado para o comércio e o setor dos pagamentos nos próximos 5-10 anos.

O caminho para o "cashless"





A conveniência de não transportar dinheiro ou um livro de cheques resultou num cartão para quase todas as formas de pagamento: crédito, débito, programas de fidelização gratuitos, pontos, milhas e cupões.

Mas a mudança para os cartões introduziu um tema quente - o conceito de uma sociedade sem dinheiro.

As transações sem dinheiro estão a crescer ao ritmo mais rápido de sempre, lideradas pela Ásia, que está a crescer a uma taxa de 32%(1). Mais de 60% dos pagamentos nos mercados desenvolvidos são atualmente digitais, prevendo-se que a Suécia se torne a primeira sociedade no mundo sem dinheiro "físico" até 2023(2). A transição para um sistema "cashless" foi aceite por muitos, mas em alguns países e cidades estão a ser promulgadas leis que exigem que as empresas continuem a aceitar numerários. Estes legisladores consideram que o "cashless" é uma forma de exclusão para as pessoas que não têm dinheiro para abrir uma conta bancária. No entanto, a pandemia da covid-19 acelerou este processo. Segundo um estudo da Universidade de Oxford(3), o dinheiro é uma via de transmissão de bactérias: até 26.000 por cada nota bancária. Em muitas áreas, o receio de que as notas ou moedas sejam um veículo de transmissão de infeções levou alguns estabelecimentos ou serviços a proibi-las.





Se for esse o caso, como promovemos a progressão dos pagamentos digitais de uma forma que deixe todos os interessados à vontade?