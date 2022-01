Empresa romena de blockchain compra portuguesa Utrust

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os romenos da Elrond Network compraram a bracarense Utrust, uma empresa especialista em pagamentos cripto no segmento "business to business". O objetivo da aquisição (cujo valor não foi divulgado) é tornar os custos de processamento de pagamentos mais baratos, bem como criar uma forma de rendimento para os comerciantes.





De acordo com o comunicado conjunto, a empresa de blockchain Elrond pretende "em primeiro lugar, tornar os pagamentos totalmente nativos do digital, utilizando a tecnologia ‘blockchain’ para garantir que os comerciantes recebam de forma segura e quase instantânea a custos significativamente reduzidos".





Em segundo lugar a empresa quer ainda "aplicar mecânicas de DeFi (finanças descentralizadas), através de produtos 'merchant yield'", que são "uma solução de processamento de pagamentos 'DeFi-first' que irá fornecer rendimentos aos comerciantes em vez de lhes exigir o pagamento de uma percentagem por cada valor transacionado", segundo explica Beniamin Mincu, CEO da Elrond Network, citado em comunicado.





Leia Também O futuro do comércio e dos pagamentos digitais

A empresa romena alega que os processadores de pagamentos totalmente digitais são ainda lentos e cobram aos comerciantes entre 3% e 11% do valor de cada transação.



Sanja Kon, CEO da Utrust, admite que "a ideia de transformar pagamentos em fontes de rendimento soou-nos tão estranha como a qualquer pessoa que pense nisso pela primeira vez". No entanto, "após explorar a ideia juntamente com a Elrond, percebemos não só que é uma possibilidade como é algo inevitável no futuro dos pagamentos. E é por isso que decidimos unir esforços e acelerar a implementação de pagamentos DeFi", conclui.