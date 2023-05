O negócio do agroalimentar

Milhões de consumidores a comprarem, significa que na prática o mercado dos bens alimentares não é perfeito: não há um equilíbrio natural entre a oferta e a procura. Nestes casos, a intervenção do Estado na defesa do superior interesse público obriga a um constante acompanhamento do mercado, o que não existe há dezenas de anos.