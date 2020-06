Reestruturar hoje para não lamentar amanhã

Na Alemanha, a obrigação de apresentação à insolvência está suspensa até 30 de setembro de 2020, exceto se a insolvência não for a consequência da propagação do vírus covid-19 ou quando não haja perspetivas de viabilidade da empresa.

Os desafios colocados pela pandemia da SARS-CoV-2 são mais do que muitos. A pandemia obrigou os órgãos de soberania a definir como o Estado português e os cidadãos a ele sujeitos lidariam com todas as diversas implicações dela advenientes. Não haja dúvidas de que, em primeira linha, as implicações são de saúde, particular e pública. O estado do conhecimento acerca do novo vírus é reduzido, pela novidade do vírus e pelas limitações do conhecimento humano.