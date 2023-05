Renováveis ajudam a baixar o preço da eletricidade a famílias e empresas

Portugal foi o 11.º país da União Europeia com a eletricidade mais barata no segmento doméstico, no segundo semestre de 2022, de acordo com dados do Eurostat.





O preço médio global em Portugal no segmento doméstico, durante este período, foi de 0,2363 euros por quilowatt hora (kWh) e ficou abaixo dos valores médios registados em Espanha e na União Europeia.