Três passos para cumprir a transição energética a nível global

Os acordos para triplicar as energias renováveis até 2030, abandonar os combustíveis fósseis, acelerar a eficiência energética e reduzir as emissões de metano, alcançados na COP 28 de 2023, permitiram vislumbrar a possibilidade um cenário de "emissões zero" até 2050.