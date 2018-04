Miguel Bello 05 de abril de 2018 às 21:50

Um paradigma a explorar: estará o futuro da banca associado ao turismo? A tecnologia tem feito do turismo uma atividade cada vez mais ágil e eficaz. Desde a eliminação do "roaming" na União Europeia à possibilidade de os bancos validarem operações bancárias com base na geolocalização do smartphone.