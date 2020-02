Uma década de ESG

Tal como todos os anos, a elite global composta por políticos de estatuto elevado, representantes de bancos centrais e proeminentes líderes empresariais, reuniram-se na pequena cidade de Davos, na Suíça, para o encontro anual do Fórum Económico Mundial para discutir as mais prementes questões globais. Este ano, houve diversas questões a abordar com o aumento das tensões no Médio Oriente, as guerras comerciais e receios de uma epidemia. No entanto, um tópico em particular conquistou a atenção dos presentes e mais do que em qualquer outro ano anterior: sustentabilidade e questões ambientais, sociais e de governança (da sigla em inglês, ESG). O ano de 2020 marca um ponto de viragem para ESG, uma vez que os fatores ESG assumem o papel central para se tornarem uma força mobilizadora dos mercados, apoiados não só por políticos, como também pelos principais agentes do setor financeiro.





A destacar, a maior gestora de ativos do mundo, Blackrock, comprometeu-se a pôr um maior foco na sustentabilidade e nos fatores ESG na sua abordagem de investimento, seguindo o conceito de “stakeholder capitalism”. Este mesmo conceito considera como responsabilidade das empresas não só a criação de valor para os seus acionistas, mas também para todos os seus stakeholders, isto é, todas as partes interessadas, como funcionários, fornecedores, comunidades locais e o ambiente em que opera no geral. Este compromisso não só é de enorme valor simbólico, mas também mostra que os gestores de ativos veem o valor a ser gerado que, a longo prazo, pode ser gerado através destas práticas e que existe realmente procura por parte dos investidores para incluir investimentos ESG nos seu investimentos. O mercado com foco em soluções climáticas deverá duplicar até 2025, tornando as oportunidades de criação de valor verdadeiramente atrativas.