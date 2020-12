Viva o Turismo! Viva Portugal!

2020 será certamente um dos anos mais desafiantes de sempre para o turismo, não só pela dimensão da situação em si, mas pela constante necessidade de adaptação.





Em Fevereiro deste ano, quando a generalidade dos hotéis no país fechava os resultados do mês, e depois de um início do ano com uma excelente performance, tudo apontava para mais um ano recorde na hotelaria em Portugal.