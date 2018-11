Nelson Silva 14 de novembro de 2018 às 20:36

Turismo social: uma oportunidade para as entidades da economia social O turismo tem-se afirmado como um setor em forte expansão e com impacto muito relevante no crescimento da economia portuguesa. Representou em 2017 mais de 15 mil milhões de euros de receitas e 7,8% do PIB sendo expectável que o seu peso possa em 2018 ultrapassar 8%.