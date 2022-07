Elvis: o preço do sucesso

Em determinado momento do filme “Elvis”, de Baz Luhrmann, em cartaz nos cinemas, vemos o empresário do Rei do Rock, Coronel Tom Parker (encarnado por um gigante, em mais do que um sentido, Tom Hanks), a tentar vender a ideia de transformar o rebelde cantor numa atração de TV para toda a família.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...