O G7, os paraísos fiscais, as multinacionais e a tributação delas

O impacto transformador do acordo do G7 é provavelmente menor do que as parangonas sugeririam. O processo não começou no G7 e está longe de estar acabado – ou de ser certo que tenha qualquer resultado. Mas é um pequeno passo na direção certa, e como tal deve ser saudado.