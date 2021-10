Crónica de um chumbo anunciado

Uma política de esquerda deve assegurar as condições de financiamento da dívida, porque toda a gente já percebeu o que acontece à despesa social quando essas condições de desaparecem. Infelizmente, nem BE nem PCP quiseram nunca reivindicar como sua essa parte do êxito da governação dos últimos 6 anos.