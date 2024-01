As diferenças entre a AD e o PS

O título está, obviamente, atualizado para os tempos que vivemos, mas bem que podia ter-me limitado a falar do PSD e do PS porque, no essencial, serão ainda com estes dois partidos que os Portugueses terão que escolher o novo Governo. Por muita ambição, fasquia ou delírio (escolham, por favor, a que ideologicamente mais vos convém) que André Ventura coloque no crescimento do seu Chega e até ache que é já em març

...