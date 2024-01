O PS no País das Maravilhas

O que interessa é contar uma história, irreal, de um País das Maravilhas, que só existe na cabeça do PS e dos seus apoiantes. Tenho para mim que a realidade irá atingir o PS no dia 10 de março. Por muito cor-de-rosa que queiram pôr o país, os portugueses vivem hoje em dia com dificuldades e com uma carga fiscal que os afoga na capacidade de sobrevivência.