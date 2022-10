O admirável mundo da mudança (I)

No âmbito da interiorização de hábitos sustentáveis, já dei passos em algumas coisas básicas – poupar água no duche e/ou fechar a água quando lavo os dentes; desligar as luzes quando não são necessárias; reciclar o vidro, cartão e plásticos; usar o Uber Green; quando viajo de avião pago a taxa da pegada de carbono, quando disponibilizada; tento desperdiçar menos comida, etc., etc.

...