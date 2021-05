A mulher fatal ganha a guerra das ideias

Os protestos dos coletes amarelos do final de 2018, as contradições da reforma da segurança social, o dúbio posicionamento político de La République em Marche!, partido criado à imagem do Presidente, ou as incongruências do Eliseu no combate à pandemia de covid-19 deixam mossa que poderá custar a reeleição.