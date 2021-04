A corrida às armas na era covid

Cinco potências nucleares aumentaram as suas despesas militares no primeiro ano da pandemia, de acordo com o relatório do Instituto Internacional de Estudos da Paz de Estocolmo relativo a 2020.





Os gastos militares totalizaram 1 981 mil milhões de dólares, 2,4% do Produto Global Bruto, tendo os Estados Unidos, China, Índia, Rússia e Reino Unido representado 62% das despesas.