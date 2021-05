A “apropriação do Estado” na versão austral

A recessão económica, com quebra do PIB de 7% em 2020 que a alta dos preços da platina, ouro e cobre talvez possa mitigar este ano se a crise social exacerbada pela pandemia não deitar a perder qualquer hipótese de recuperação, ensombra o horizonte e amarga a vida na África do Sul.