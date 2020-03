Guerra ao vírus

Na guerra a indecisão, as meias medidas, a frouxidão das respostas são erros colossais que fortalecem o inimigo e se pagam em vidas humanas. A luta contra a pandemia teve já episódios deste tipo que ainda se estão a pagar.

O exemplo chinês parecesse claro – um erro inicial de apreciação levou a que o vírus se espalhasse na província de Hubei com consequências dramáticas. Uma ação vigorosa e robusta salvou o resto da China. Ao olharmos para os números da Organização Mundial de Saúde referentes ao dia 14 de março (Situation Report -54) vemos que dos 81.021 infetados e dos 3.194 mortos na China, 67.790 e 3.075 se referem a Hubei e apenas 13.231 infetados e 119 fatalidades se referem ao restante território chinês.

O isolamento de Hubei, a quarentena do país, o uso generalizado de máscaras, as medidas de higiene adotadas permitiram afastar o vírus das outras províncias que representam 95% da população chinesa. A seguir a Hubei a província mais afetada foi Guangdong (mais de 100 milhões de habitantes) com 1356 infetados e 8 mortos. A província com mais mortos excluindo Hubei, foi Henan (mais de 90 milhões de habitantes) teve 22 mortos em 1.273 infetados.

Na Europa a resposta tem sido muito menos eficaz. Vários países, com populações inferiores às províncias chinesas, já têm muito mais infetados e mortos. É o caso da Itália, o mais dramático, mas também a França, a Espanha, o Reino Unido.

Os números apontam para duas conclusões: i) enquanto os sistemas de saúde aguentam os casos registados a taxa de mortalidade é relativamente baixa (embora muito maior do que a gripe e outras viroses sazonais); ii) quando os sistemas de saúde ultrapassam a sua capacidade de resposta a taxa de mortalidade explode. O covid-19 é uma doença perigosa que se transforma em altamente letal quando não tratada; iii) perante um foco, como foi a Itália, é preferível isolá-lo e transferir para esse lugar os meios de combate – permite salvaguardar as restantes áreas e tratar com os doentes da zona infetada com todas as condições.

Todos os esforços para "aplanar a curva" isto é para evitar que toda a gente apanhe a doença ao mesmo tempo sejam fundamentais. Tais medidas incluem: isolamento dos focos, quarentenas, encerramento das atividades, isolamento social e uso de máscaras. Para implementar estas medidas não chega, em Portugal, aconselhar as pessoas. É preciso em muitos casos agir de forma firme, dispersando ajuntamentos festivos ou desnecessários, encerrando estabelecimentos como ginásios, bares, praias, restaurantes, etc.





Medidas frouxas ou meias medidas não servem para nada.