No final destes tempos provavelmente Portugal estará no grupo dos três países mais pobres da Europa. Eis a que nos levou a impensada e impreparada adesão à União Europeia primeiro e ao Euro depois. Um país frágil, dependente, incapaz de resistir aos abalos externos.

"Koyaanisqatsi" é uma palavra da língua hopi, um povo nativo-americano do Estado do Arkansas nos Estados Unidos. Uma língua gramaticalmente complexa em que em vez do simples singular e plural existem mais dois casos. Nessa língua Koyaanisqatsi expressa a ideia de uma "vida desequilibrada", de uma situação em que se exige "outra forma de viver", mais em sintonia com os outros e com a natureza.