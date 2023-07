E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

“À grande e à francesa” é uma expressão popular recorrente em Portugal desde o início do século XIX, por conta do modo de vida abundante, luxuoso, pomposo e faustoso com que viviam por terras lusas, o famoso general de nome Junot e seus pares aquando das primeiras invasões francesas por volta de 1807.





...