Gente que decida

Se há socialista que prezo e admiro é sem dúvida alguma Álvaro Beleza, quer pela qualidade do seu pensamento intelectual, quer pela independência quase libertina com que oferece o seu contributo para a sociedade com ideias e propostas concretas, quase sempre carregadas de pragmatismo, independentemente da maior dificuldade cultural de implementação das mesmas, e, particularmente, é alguém que sempre pauta as suas posiçõ

...