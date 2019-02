Tão coerentes que somos

Sem surpresa, o maior combatente sul-americano pela reversão do regime chavista é Jair Bolsonaro. Logo ele, conduzido pelo corrupto Temer à presidência do Brasil, após o inqualificável processo de destituição de Dilma Roussef.

1. A Europa estava ansiosa por encontrar um ponto de confluência com Donald Trump. Ei-lo, trazido de bandeja por um regime inapto e surdo - a Venezuela. Não parece hoje haver dúvidas de que o chavismo "bolivariano" conhecerá um fim trágico, provocado pelos seus próprios erros, pela queda dos preços do petróleo e pela feroz hostilidade, interna e externa, de que foi alvo desde a primeira eleição do Comandante em 1998. Tudo agora se resume ao tempo e ao modo. Se para isso for necessário um derramamento de sangue, como muitos receiam, que rebate de consciência terão os autores do ultimato?



Após a queda do Muro de Berlim, surgiu uma nova espécie de moralismo ideológico, de superioridade ética incontestável dos regimes parlamentares ocidentais, que se julgam naturalmente legitimados para ingerências à la carte sempre que à ausência, total ou parcial, de liberdades democráticas se somam interesses económicos e geoestratégicos. Mesmo que as intenções pudessem ser puras, como (não) foram as dos Cruzados, os resultados das intervenções externas têm-se saldado por conflitos sanguinários, martírios de população civil e um afluxo de novas contradições, cada vez mais agudas e perigosas. Bem vemos no que deram as acções militares na Líbia, no Iraque, no Iémen ou na Síria - destruição e caos. O drama dos refugiados do Mediterrâneo, que tanto aflige a Europa, é consequência directa da desordem que as potências ocidentais provocaram no mundo árabe.

Chegou a vez da Venezuela. Nos primeiros anos, o chavismo atingiu o seu principal propósito, fazendo cair a taxa de pobreza para metade, à custa das receitas petrolíferas. O indisfarçável rancor da oposição Punto Fijo, dos Estados Unidos e de tantos outros perante esse novo Fidel Castro eleito segundo as normas democráticas teve de ceder perante os factos. Não por muito tempo. Com a ajuda da queda das cotações do crude, o cerco iria apertar. Primeiro, foi a tentativa de golpe de Estado em 2002; depois, foi o próprio regime, exangue de receitas, a lançar-se numa cavalgada de atropelos ao funcionamento das instituições democráticas e a mergulhar o país numa crise económica profunda. Com a morte de Chávez e a ascensão do medíocre e impreparado Maduro, a sorte da Venezuela estava traçada. Agora sim, a pressão internacional, estandarte da liberdade em riste (todos afirmam não haver outras motivações), reporá a carruagem nos eixos. Veremos a que preço e com que maquinistas.

2. Depois do ultimato político a Maduro, não se esperará menos da diplomacia portuguesa do que uma iniciativa de igual calibre dirigida ao ditador Obiang, da Guiné Equatorial (membro da CPLP). Sentemo-nos.

A figura do mês: Ordem dos Farmacêuticos

Poderiam juntar-se à distinção alguns sindicatos da classe, mas é justo reconhecer à Ordem dos Farmacêuticos e à sua bastonária a liderança incontestável da primeira luta 'crowd-funded' da história portuguesa.

Não há registo de uma causa corporativa tão massivamente verberada, quer pela população em geral, quer pelas próprias forças vivas político-sindicais (de modo mais ou menos explícito). Sendo certo que qualquer greve de profissionais ligados a serviços de interesse geral causa incómodos e perturbações na vida dos cidadãos, não existe desta vez margem de compreensão para o modo selvagem e insensível que os enfermeiros escolheram para a sua injusta luta.

Injusta porque pretendem para a classe, em tempos restritivos, o que nenhum outro grupo profissional possui ou espera vir a obter. Acresce o facto de ser financiada não se sabe por quem nem com que intenções. Com o seu elevado sentido de ética e de procura da verdade, espera-se que o hacker Rui Pinto nos possa dar (gratuitamente) a resposta.

Número do mês: 1.629 Km

É a extensão da linha de fogo que os bombeiros da Tasmânia combatem incansavelmente, há cerca de um mês, sem perspectivas de sucesso rápido. O incêndio já provocou a destruição de 190.000 hectares de floresta. Segundo os climatólogos, a sua inédita violência deve-se ao fenómeno do aquecimento global.

Na sua última peça no jornal britânico The Guardian, o especialista Richard Flanagan reporta a série de alterações climáticas que vem sendo registada, desde o início do milénio, no território e nos mares da Tasmânia - subida significativa das temperaturas marinhas, descida dos níveis de humidade, aumento da intensidade dos ventos. Por este caminho, alerta Flanagan, a floresta tasmaniana poderá estar em vias de desaparecimento.

Não parecem restar dúvidas de que o aquecimento global está a acontecer e a um ritmo mais rápido do que o previsto. Trump e Bolsonaro insistem em negá-lo. Na semana passada, Donald chegou a afirmar, sem ironia, que era preciso aquecer mais o planeta para que não se registassem vagas de frio no Midwest americano.

Economista; Professor do ISEG/ULisboa

