Back to basics

Heywood Broun

Dixit

"A marca Bruno de Carvalho não alinha com a marca Sporting e está a prejudicar o clube."

Carlos Coelho, da Ivity Brand Corp



Folhear

Desde 2011, Rosa Cullell está em Lisboa, como administradora delegada da Media Capital, que detém nomeadamente a TVI e uma série de estações de rádio. Trabalhou como jornalista em jornais e televisões e como gestora em bancos, editoras, instituições culturais e empresas de média. Javier Martin Del Barrio, seu marido, também jornalista, igualmente com assinalável carreira, chegou a Lisboa três anos depois e é correspondente do El País. Ambos têm obra publicada e juntaram agora as suas vozes para partilharem aquilo de que mais gostam na cidade onde vivem. "Lisboa, A Tua E A Minha" é assim uma viagem contada a duas vozes e que percorre as suas experiências pessoais por estas bandas. O ponto de partida é o Chiado, onde encontraram casa antes ainda de ser a moda que hoje é, uma zona a que Rosa, logo no primeiro capítulo, chama "o meu bairro". Javier, para começar, escolheu escrever sobre "Marvila, cinzenta e renascida". São 12 capítulos, 12 viagens por Lisboa e as suas gentes, passando por recantos e restaurantes, lojas e exposições, histórias e personagens, igrejas e futebóis, o rio e os arredores. Em cada capítulo, Rosa e Javier escolhem os seus imprescindíveis, um mapa dos sítios de que mais gostam nestes anos que levam de Lisboa. Não é a visão de visitantes nem de turistas, é o relato da descoberta de uma cidade por quem a adoptou. "Lisboa, A Tua E A Minha", edição Objectiva/ Penguin Random House.



Gosto

Este ano, a Feira das Viagens, que decorre de hoje até domingo, realiza-se em novos cenários com a Cultura em pano de fundo: em Lisboa, na Sociedade Nacional de Belas Artes, e em Braga, no Museu D. Diogo de Sousa.



Não gosto

O número de mortes nas estradas portuguesas subiu 14% em 2017, relativamente ao ano anterior.



Ver

O Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, MAAT, inaugurou esta semana uma exposição que promete ser um êxito de público, a avaliar pelo que tem acontecido noutros países. Trata-se de "The Happy Show", uma criação de um dos designers mais populares de sempre, Stefan Sagmeister. A exposição teve a sua primeira apresentação em 2012, no Institute of Contemporary Art de Filadélfia, esteve no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles e em muitas outras instituições na Europa. Esta apresentação em Lisboa deverá ser a derradeira montagem de "The Happy Show". Sagmeister, um austríaco que vive em Nova Iorque, fez capas de discos para os Rolling Stones, David Byrne, Talking Heads, Aerosmith e vários posters para Lou Reed - e, no caso português, fez a identidade gráfica da Casa da Música, no Porto. A exposição aborda a sua perspectiva pessoal de felicidade e engloba vídeos, fotografia, escultura e design gráfico. Uma outra exposição a reter, sobretudo para quem gosta de fotografia, está no Palácio Pimenta, Museu da Cidade, no número 245 do Campo Grande. Trata-se de "Lisboa Cidade Triste e Alegre: Arquitectura de Um Livro". A exposição revela a história da concepção e criação daquele que é ainda hoje considerado o mais importante foto-livro português, da autoria de Victor Palla e Costa Martins, feito ao longo da década de 50 e editado pela primeira vez em 1959. Considerado um dos melhores foto-livros do mundo pela obra "Photobook: A History", de Martin Parr e Gerry Badger, "Lisboa Cidade Triste e Alegre" teve várias outras edições, a última das quais em 2015. Nesta exposição, são mostradas as fotos originais, negativos e imagens nunca antes exibidas, assim como uma série de outros materiais, nomeadamente os relacionados com a galeria Ether, de António Sena, que em 1982 voltou a ressuscitar a obra e montou uma exposição que, além de ter estado na galeria, esteve nos encontros de Fotografia de Coimbra e em Serralves. Imperdível.



Arco da velha

Em Camarate, três pessoas pediram por telefone a entrega de comida por um estafeta com o objectivo de o assaltarem. Depois de concretizado o roubo e de a vítima denunciar o crime, os assaltantes foram identificados pela PSP de Loures e continuaram em liberdade.



Ouvir

Na rádio pública portuguesa existe um programa que fomenta o diálogo entre religiões e que é único a nível internacional. Chama-se "E Deus Criou O Mundo" e os seus intervenientes foram convidados a participar numa conferência no Vaticano. A ideia, de Carlos Quevedo, o autor, foi juntar num programa de rádio três membros das comunidades religiosas mais influentes em Portugal, a judia, a católica e a muçulmana. "E Deus Criou O Mundo" é transmitido semanalmente na RTP Antena 1, às terças-feiras, pelas 23h00, e está disponível em podcast (a série completa) na plataforma RTP Play. Todas as semanas, Khalid Jamal, Isaac Assor e Pedro Gil abordam temas da actualidade, dando cada um a sua visão do que vai acontecendo por esse mundo, à luz da fé de cada um. A apresentação é de Henrique Mota e o programa já deu origem a um livro, da autoria de Carlos Quevedo. Este programa ganhou tal destaque que foi convidado a participar, na próxima semana, no Vaticano, num seminário sobre "Diálogo, Respeito e Liberdade de Expressão no Espaço Público", organizado pela Pontificia Universidade da Santa Cruz. O convite dirigido ao programa fará deslocar a Roma toda a sua equipa, que terça-feira apresentará o seu trabalho como um caso exemplar do diálogo entre religiões e, na quarta-feira, a equipa estará numa audiência com o Papa Francisco. Não é todos os dias que uma produção portuguesa ganha esta projecção internacional. E este programa é um dos mais claros exemplos do que é o serviço público na rádio.



Provar

Volta e meia, um pouco por acaso, levado por mão amiga, dou com uma boa surpresa. Foi o que se passou por estes dias em Paço de Arcos, no Astrolábio, um restaurante no centro histórico da vila, com vista para a Marginal. O Astrolábio vive do peixe fresco e de uma boa grelha, mas também de comida de tacho, com destaque para um arroz de tamboril e para uma massa fresca com amêijoas à Bulhão Pato. A salada de polvo é recomendável, as azeitonas são muito bem temperadas e o pão é acima da média. Além dos peixes mais vulgares, há propostas diferentes todos os dias, fresquinhas da lota. Coube-me experimentar um boca negra, um peixe de profundidade dos Açores, de carne branca, muito saboroso, familiar do cantaril da costa continental. Destaque para a frescura dos legumes e para a sua cozedura, no ponto como é raro encontrar. Garrafeira com algumas boas surpresas e a preço honesto. Estando bom tempo, há esplanada, a sala é acolhedora e confortável. Praça Guilherme Gomes Fernandes 7, Paço de Arcos, telefone 214 410 381, fecha aos domingos.







O desporto não desenvolve o carácter, mostra a sua verdadeira face.Enquanto Costa andou a evocar a I Guerra Mundial com Marcelo, em França, e, depois, foi saudar Theresa May a Londres, Mário Centeno ficou em Portugal a ser o bombo da festa dos partidos que sustentam o Governo. Na linha de fogo está a austeridade encapotada, que provoca problemas em múltiplos sectores, desde logo na Saúde, como mais uma vez se viu esta semana. Mas uma coisa há que reconhecer: Mário Centeno tem cara de pau e sorriso de plástico e esta combinação é politicamente terrível. Ele é o optimista de serviço que diz que tudo vai a correr bem, que garante, contra todas as evidências, que a carga fiscal diminuiu, que promete fazer de imediato obras que impediu durante meses, que se gaba de um crescimento que não é da dimensão que quer fazer crer. A responsabilidade política do que se tem passado não é, no entanto, de Centeno. É, obviamente, de António Costa. Esta semana, o Bloco, que tem vindo de vitória em vitória nas suas reivindicações, ameaçou Centeno e deixou no ar um aviso a Costa, pela voz de Mariana Mortágua: "não há governos de minoria absoluta". Assim, de repente, começou a falar-se da possibilidade de o Governo não chegar ao fim da legislatura. Costa não vai deixar isso acontecer - nem que evitá-lo lhe custe oferecer um gigantesco tubo de pastilhas digestivas a Centeno, para engolir tudo o que andou a dizer e esquecer a revisão em baixa do défice na nova versão do Plano de Estabilidade. Claro que haverá alguma nova cedência: Centeno não é garantia de Costa continuar no poder; mas o Bloco é.A verba destinada às obras necessárias na ala pediátrica do Hospital de S. João, no Porto, existe, mas está bloqueada pelo Ministério das Finançaso serviço pediátrico do hospital funciona em contentores desde 2009o presidente do Conselho de Administração do Hospital diz que a unidade não tem investimento há 10 anosno Hospital de Viseu, os médicos recusaram-se a usar máquinas de diagnóstico com 21 anos de idade, mais 11 do que o respectivo prazo de validadeno final de 2017, uma dezena de hospitais tem tempos de espera superiores a dois anos para consultas de especialidade; no primeiro trimestre deste ano, aumentou o crédito concedido pelos bancos à habitação, mas diminuíram os empréstimos concedidos às empresasem 2016, Portugal concedeu nacionalidade a 25.104 estrangeiros residentes no paíso investimento captado pelos vistos gold caiu 46% em Março, em comparação com igual mês do ano passadoem Fevereiro, as exportações subiram 6,2% em relação ao mesmo mês no ano passado, mas as importações cresceram mais, aumentando 8,5%durante uma conferência no Porto, Daniel Bessa criticou um artigo de opinião de Mário Centeno, em que este considera que a economia portuguesa passa por um bom momento.