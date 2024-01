Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Back to basics

"O burocrata perfeito é aquela pessoa que evita tomar qualquer decisão e assim consegue escapar a todas as responsabilidades"

Brooks Atkinson



O profissional

No seu comentário habitual aos domingos, na SIC, Marques Mendes, com base num estudo das sondagens realizadas no último mês, sublinhou o crescimento ...