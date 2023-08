Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Back to basics

"Um bom livro diz-nos a verdade sobre os personagens, um mau livro mostra-nos a verdade sobre o seu autor".

G. K. Chesterton



Reentrada

Daqui a pouco tempo, o espírito de férias na política desvanece-se: acabam as fotografias dos políticos à beira-mar, a comer bolas de Berlim ou simplesmente a passear no ...