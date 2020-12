Três tristes tigres

A FRASE...

"Cabrita, Costa e Marcelo não têm botão da vergonha."





Susana Peralta, Público, 11 de dezembro de 2020

A ANÁLISE...

Depois do roubo de gravadores a jornalistas, das golas antifumo, veio o triste episódio de Ihor Homeniuk, morto à pancada no aeroporto, sob a sua tutela, a inação durante 9 meses e a patética conferência de imprensa da passada quinta-feira. O PM vai esperar que passe, mantendo o Ministro que tem sido o seu valete, o seu peão de brega e, sobretudo, amigo de longa data. E que falta lhe faria Cabrita, o seu ministro "whip", nestes tempos complexos e de alguma desorientação estratégica do Governo. Apenas que a permanência do degradado ministro arrastará consigo a degradação e desacreditação do Governo e das instituições sob sua tutela.

Outra tristeza tem sido a ligeireza e irresponsabilidade com que é tratado o dossier TAP. Não deixar cair é apresentado como um dogma, custe o que custar trazer americanos e brasileiros nas rotas do Atlântico, salvar uns quantos reduzidos empregos, e ter a bandeira pátria nos aviões. 2, 3, 4, 5 mil milhões? É o que for, sem se estudarem alternativas que possam preservar as rotas, o hub e os empregos… E ver o ministro marxista, patrão e dono da bola, a esquecer sindicatos, cortar salários e despedir apesar da ajuda de Estado, ou seja, fazer aquilo que nega aos privados para recuperar as suas empresas. Porque todas as empresas são estratégicas, se criarem emprego e riqueza… E já agora, onde anda o PCP, o grande defensor dos trabalhadores?

A terceira tristeza é um ministro da Educação que há um ano enaltecia o percurso "consistente e gradual" do sistema educativo português, a propósito do PISA 2018, e agora, com os maus resultados do TIMMS, manda dizer que a culpa é do anterior ministro, saído há 5 anos antes dos alunos avaliados terem entrado na escola. Na 5 de outubro esqueceram-se que a exigência cria excelência, em todas as etapas da vida. O sinal da incompetência no sistema é o número crescente de pais que preferem pagar 400 euros por mês para uma escola privada, rebentando o elevador social. Países onde o ensino público é bom, as escolas privadas não têm hipótese…

Exemplos da ideologia dum Estado que se acha acima da lei e da vergonha, sôfrego e omnipotente para gastar facilmente o dinheiro dos outros. Entretanto o povo vota…

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



maovisivel@gmail.com