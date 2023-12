Agora é que é!

Até é possível o PS ganhar as eleições, diria que provável, afinal os portugueses são sofridos e agradecidos pelas migalhas, apesar dos salários serem metade do dos europeus e em queda relativa. A culpa das listas de espera, da falta de médicos, de professores, juízes, polícias, é do diabo, certamente. Que afinal veio. Deve ser culpa de Passos, Cavaco ou Sá Carneiro. Obviamente.