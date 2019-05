Luís Marques Mendes 05 de maio de 2019 às 21:06

Marques Mendes: Costa teve uma das melhores prestações políticas da sua carreira As notas da semana de Marques Mendes no seu habitual comentário na SIC. O comentador fala sobre a "crise" dos professores, as decisões do PSD e CDS e as consequências da "crise", entre outros assuntos.